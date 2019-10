Les sept aliments sains que Jésus consommait

Incontestablement, la question de la nourriture saine est au centre de nos vies contemporaines. En découvrant de nouvelles manières de s’alimenter, nous remettons sans cesse en question nos habitudes. Pourquoi ne pas revenir à une approche plus simple pour nourrir nos corps — et quoi de mieux dans ce cas que de suivre l’exemple de Jésus lui-même ?

Si nous connaissons peu de recettes de cuisine vieilles de 2.000 ans, la Bible contient quand-même de nombreuses indications sur ce que Jésus mangeait, et il ne se limitait pas exclusivement aux pains et aux poissons ! En cliquant sur le diaporama ci-dessous, vous découvrirez ce que Jésus et ses apôtres consommaient, cela vous inspirera certainement pour le choix de vos futurs repas !