Philippines : une monumentale statue de la Vierge en construction

Imaginée par le sculpteur philippin Eduardo De Los Santos Castrillo, une monumentale sculpture de la Vierge Marie est en cours de construction à Batangas, haut lieu de pèlerinage sur l’archipel. Appelée « Mère de toute l’Asie » ou encore « La tour de la paix », cette statue, qui est encore corsetée par des échafaudages, a vocation à accueillir un sanctuaire marial d’ici à 2021, année du 500e anniversaire de l’arrivée du christianisme aux Philippines.

Lire aussi : Calvados : une statue de la Vierge qui guide et qui protège

Ses promoteurs ont choisi d’édifier cette statue sur le Montemaría, littéralement « Mont de Marie ». Ce nom est attesté depuis le début des années 2000 et le développement d’un pèlerinage sur ce site sous la houlette de la Fondation Marie Mère des Pauvres, très engagée dans la lutte contre la pauvreté sous toutes ses formes. Cela fait désormais cinq ans que la statue est en construction. Une fois ouverte, celle-ci sera alors la plus haute statue de la Vierge Marie au monde, surclassant la statue « Notre Dame de la Paix » au Vénézuela, 46 mètres.

Symbole de ce lieu de pèlerinage en développement, la sculpture de la Vierge Marie est dédiée à l’unité et à la paix de tous les peuples et tous les pays de l’Asie du Sud. Outre son imposante statue, Montemaría abritera un sanctuaire dédié à saint Jean Paul II et douze chapelles mariales. Il comprendra également des équipements profanes (restaurant, salles de conférences, boutiques). En attendant son inauguration, la « Mère de toute l’Asie », suscite déjà la curiosité de nombreux pèlerins.