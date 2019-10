L’espérance, une force qui peut changer la vie

Lire aussi : Les dix clés pour apprendre la sagesse du cœur

Quand nous sommes frappés par le mal et que plus rien ne nous sourit, la tentation de se laisser aller au désespoir est grande. Les difficultés financières, professionnelles ou familiales ont souvent cette fâcheuse tendance à se manifester au même moment. La vie semble s’acharner et les obstacles s’enchaîner, en dépassant les limites du supportable. Alors que nous ressentons la pression d’être au top de la forme, bien dans notre peau, bien dans notre travail, bien dans notre vie amoureuse , nous voyons bien à quel point notre équilibre est fragile et, parfois, menace de s’écrouler. Comment retrouver l’espoir et faire de nouveau confiance en la vie

Sainte Thérèse aurait aujourd’hui beaucoup à dire à ce sujet. Frappée par la dépression, sa guérison est passée par son identification à l’Enfant-Dieu de la crèche, la nuit de Noël 1886. C’est de cet Enfant-Dieu, fragile et faible qu’elle a senti en elle une force insoupçonnée, lui redonnant l’envie de vivre.

Elle a découvert alors qu’accepter sa faiblesse est le premier pas vers l’espérance et la joie de vivre. La souffrance devient ainsi la porte d’entrée de la grâce de Dieu. Elle nous fait nous accrocher à la promesse d’un avenir meilleur, en nous connectant à Celui qui marche toujours avec nous vers plus de vie, plus d’amour et plus de lumière.

Les mystiques en sont les témoins privilégiés. Ils savent que c’est en acceptant de nous laisser regarder par Jésus, celui qui croit toujours en nous, que nous pouvons rebondir vers la lumière et la joie profonde. Rendre grâce à Dieu même au milieu de la souffrance, s’abandonner à Lui et garder à chaque instant confiance en Lui, c’est le secret pour s’en sortir. Découvrez dans ces versets de la Bible le pouvoir de l’espérance :