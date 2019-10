Les épisodes merveilleux de la vie de saint François d’Assise

L’Église a reconnu plus de quarante miracles attribués à saint François d’Assise (1181-1226). Celui qui voyait Dieu en toute chose a inspiré de nombreux artistes. Des poètes comme Dante, des peintres comme Fra Angelico , Rubens, Le Greco et, beaucoup plus près de nous, des cinéastes tels que Rossellini ou encore Pasolini, des musiciens comme Olivier Messiæn, dont l’avant-dernière création musicale avant sa mort en 1992 est intitulée « François d’Assise ».

Quant à Giotto (1266-1337), le grand rénovateur de la peinture, il s’est vu confier la réalisation des fresques sur la vie de François d’Assise, considéré comme le plus grand saint de son temps, dans la basilique construite à Assise autour de son tombeau. Ce chef-d’œuvre de la peinture se compose de vingt-huit scènes regroupées en trois grandes parties. Les sept premiers tableaux décrivent l’existence de François depuis son abandon de la vie mondaine jusqu’à la fondation de l’ordre. Les treize suivants racontent les épisodes marquants de la vie du saint jusqu’à sa mort. Enfin, les sept derniers décrivent des épisodes survenus après sa mort.

Lire aussi : Désirer Dieu avec François d’Assise

En se basant sur les textes de saint Bonaventure, le théologien, ministre général de l’ordre et plus important biographe de saint François, Aleteia vous propose de découvrir en cliquant sur le diaporama les douze tableaux de la célèbre fresque illustrant les miracles les plus représentatifs de l’auteur du Cantique des Créatures. Celui qui nous encourage à aimer Dieu par-dessus tout, d’être empli de gratitude pour tous les dons que nous recevons de Lui chaque jour :