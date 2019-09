Quatre bonnes raisons de s’inscrire à une activité

Être bien dans son corps

Une des bonnes résolutions de rentrée consiste souvent à s’inscrire dans le club de gym d’à côté, ou de se convaincre qu’on fera au moins une heure de footing par semaine. Deux semaines plus tard, vous n’avez pas encore pris rendez-vous chez le médecin pour le certificat médical exigé par la salle de sport, ni mis les pieds dans vos baskets recouvertes d’une fine pellicule de poussière. Mais il n’est pas trop tard ! Et les témoignages de ces jeunes femmes vont certainement achever de vous convaincre.

« Je viens d’une famille d’intellos lettrés, agrégés de lettres et d’histoire, dans laquelle le corps n’est qu’un outil qui porte la tête et que l’on néglige. Ce que j’ai fait pendant des années. La danse m’a permis de me réapproprier mon corps, de l’appréhender autrement », confie Julie, 37 ans, danseuse en dehors de ses heures de cours. Prendre conscience de toutes les parties de son corps, savoir où mettre ses bras, coordonner ses mouvements, sont autant d’aspects développés dans le cadre d’une activité physique. Aspects parfois totalement délaissés lorsque l’activité professionnelle est principalement cérébrale. Or connaître et être bien dans son corps contribuent pleinement à son bien-être général.

Faire fructifier un talent

Vous avez des talents que vous n’utilisez pas ? Il est dommage de ne pas les exploiter ! Le Seigneur lui-même invite à faire fructifier ses talents plutôt que de les enterrer (Mt 25, 14-30). C’est en tout cas ce qui a poussé Marion, 30 ans, à franchir les portes d’un petit théâtre parisien pour prendre des cours d’improvisation. « Je pense que j’ai une facilité à prendre la parole, à monter sur scène et à susciter le rire d’un auditoire. Je pense aussi que je dois exploiter ce talent et le travailler techniquement pour devenir meilleure. En même temps je m’amuse et j’aime beaucoup ça, mais c’est vrai que ça demande de l’investissement », explique-t-elle. Sans compter que découvrir et mettre à profit un talent caché est une source inestimable d’estime de soi et d’épanouissement personnel.

Créer des liens d’amitié

Groupe de gym, troupe de théâtre, club de tennis…, force est de constater que transpirer ou travailler ensemble créent des liens ! Marion confirme : « J’ai un super groupe et j’ai fait des rencontres avec de belles personnes ! ». Une manière de faire des rencontres en dehors de son cadre habituel.

Prendre une heure pour soi

Caler cette heure dans son agenda, c’est prendre ce fameux temps pour soi, pour se poser, se reposer, se décharger de toute la charge mentale qui écrase nos esprits. Éline Landon, auteur de Burn out maternel et épuisement spirituel, encourage chacune « à prendre du temps pour se ressourcer », vital pour pouvoir ensuite se donner aux autres. Élodie, 34 ans, mère de trois enfants et fan de Pilate, attend le mardi soir avec impatience : « C’est MON moment, où je ne pense ni au boulot, ni à l’organisation, ni aux repas, ni aux courses… Je me concentre sur les mouvements et je ne pense à RIEN d’autre, c’est tellement reposant ! En plus après, je suis de bonne humeur… au moins jusqu’au lendemain ! ».