Entre amis, WhatsApp ne suffit pas

WhatsApp est devenu en quelques années un canal de communication mondial que beaucoup privilégient désormais pour échanger quotidiennement avec les autres. Il a remplacé le téléphone, les SMS et les courriels et se place désormais au premier rang des communications interpersonnelles. Cependant, ce moyen de communication est-il suffisant pour interagir avec ses vrais amis ?

Prenons un exemple : dans un groupe d’amis réunis sur WhatsApp, une personne informe ses congénères de la mort de sa mère. En un instant, tous les membres du groupe tapotent des messages remplis de cœurs et des paroles réconfortantes du type « Courage », « Mes sincères condoléances » ou « Je t’embrasse fort ». Ces réponses rapides témoignent de la vitesse avec laquelle on peut être présents pour un ami dans un moment si difficile. Il s’agit d’une façon de lui dire qu’on est là avec lui. Après tout, en amitié, on partage les bons comme les moins bons moments.

Mais après quelques minutes, l’avalanche de messages laisse place au silence et on peut se demander si ces marques d’affection seules sont suffisantes pour cet ami qui pleure la perte de sa mère. Il n’est pas nécessaire d’avoir beaucoup d’empathie pour se mettre à la place de l’autre dans un tel cas. Comment se sentirait-on si, à la mort d’un être cher, nos amis nous envoyaient uniquement un message WhatsApp ?

Cet exemple souligne bien comment WhatsApp demeure un excellent canal de communication pour les questions urgentes. C’est une messagerie instantanée qui permet de communiquer rapidement les uns avec les autres et de réagir vite. Mais certaines questions ne peuvent pas être résolues avec quelques mots à peine. C’est le cas pour l’amitié.

Les conseils qui suivent peuvent vous aider à utiliser WhatsApp d’une manière plus réfléchie :