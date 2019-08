Une prière pour confier sa famille réunie à la Vierge Marie

Sainte Vierge Marie, Toi qui as humblement dit oui au Père pour porter son Fils bien-aimé, apprends-nous à laisser entrer l’Esprit saint dans notre famille. Qu’il insuffle en chacun de nous son esprit de charité afin que nous ne cessions jamais de demeurer des frères. Toi qui la première as cru que Jésus était le Fils de Dieu, affermis la foi de chacun d’entre nous. Apaise les doutes, lève les obstacles, ravive la flamme qui nous a été transmise le jour de notre baptême. Aide-nous à choisir le chemin de la sainteté et soutiens-nous dans les difficultés. Toi qui a été élevée au Ciel corps et âme aux côtés du Père et du Fils, tu es entrée la première dans la vie éternelle que Jésus nous a promise. Éveille en chacun de nous l’espérance de la Résurrection. Que cette vision allège nos peurs, nous console de la mort des défunts de notre famille et nous guide dans notre vie ici-bas. Amen.

À voir aussi : les plus belles représentations de l'Assomption de la Vierge

L’Assomption célèbre la mort, la résurrection, l’entrée au ciel et le couronnement de la Vierge Marie. Le mouvement d’élévation est différent de celui de l’Ascension, la montée de Jésus au ciel. Tandis que le mot « ascension » vient du latin ascendere (monter, s’élever), assumere signifie assumer, enlever. Marie ne s’élève pas toute seule vers le Ciel. C’est Dieu qui fait le choix de l’« assumer » en la réunissant à son Fils sans attendre la résurrection finale. En 1950, le pape Pie XII précise que la Vierge « fut élevée corps et âme à la gloire du ciel ». Laissons-nous, comme elle et avec elle, entraîner vers le Père.