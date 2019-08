Existe-t-il un évêque de la Lune ?

Le diocèse d’Orlando couvre une grande partie de la Floride : neuf comtés, des centaines de villes, près de 401.000 catholiques… et, aussi étrange que cela puisse paraître, il compte même la Lune. Pour comprendre l’origine de cette histoire , il faut remonter en 1969 et à la visite qu’a rendu Mgr William D. Borders, premier évêque d’Orlando, au pape Paul VI au Vatican.

Cette rencontre a lieu peu après le succès de la mission Apollo 11 et de l’alunissage réussi des astronautes Neil Armstrong et Buzz Aldin. Au cours de leur échange, Mgr Borders a mentionné au Pape qu’il était « l’évêque de la Lune ». Face à la moue perplexe du souverain pontife, l’évêque rappela ainsi que conformément au Code de droit canonique de 1917 (en vigueur à cette époque), tout territoire nouvellement découvert était placé sous la juridiction du diocèse d’où partait l’expédition qui avait découvert ce territoire.

Courtesy of The Orlando Diocese Mgr William D. Borders, premier évêque d’Orlando, et le pape Paul VI.

Or la base de lancement de la mission Apollo 11, Cape Canaveral, se situe dans le comté de Brevard qui dépend du diocèse d’Orlando. Par conséquent, fort de cet argument, Mgr William D. Borders serait donc bien l’évêque de la Lune et le diocèse d’Orlando deviendrait le plus grand, avec une superficie de 14 millions et demi de kilomètres carrés. Aujourd’hui, c’est désormais Mgr John Gerard Noonan qui est le cinquième évêque à la tête de ce diocèse terrestre… et lunaire.