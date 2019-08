Sur les 12 hommes qui ont marché sur la lune, 11 étaient scouts

Alors que le monde entier célèbre les premiers pas de l’homme sur la Lune, le scoutisme est à l’honneur. En effet, sur la douzaine d’êtres humains qui ont foulé le régolithe lunaire, 11 ont fait leurs armes chez les scouts. Parmi les plus connus, Neil Armstrong et Buzz Aldrin, mais aussi Peter Conrad ou encore John Young…

Le scoutisme, véritable école de vie, met en avant la progression de chaque personne grâce à un système de classes, badges et brevets techniques qui peuvent varier selon les mouvements, l’objectif étant d’inviter les jeunes à se dépasser, à acquérir des compétences et à déployer leurs talents. Ainsi, Neil Armstrong, scout dans l’Ohio, avait reçu la distinction suprême « Eagle scout » (« Aigle éclaireur »), très prestigieuse chez les scouts américains et qui reconnaît les mérites et les qualités de chef de celui qui la reçoit. Un grade renommé également atteint par Charles Duke (Apollo 16) et Jim Lovell, commandant de la mission Apollo 13 (incarné par Tom Hanks dans le film Apollo 13), ce dernier n’ayant jamais posé le pied sur l’astre lunaire. D’autres astronautes ont été « Life scout », scouts de première ou de seconde classe, ou encore « Tender foot » (Pieds tendres)…

Marqué par ses années scoutes, Neil Armstrong avait d’ailleurs emporté avec lui l’insigne du scoutisme mondial, qui représente une fleur de lys blanche entourée d’une corde circulaire nouée par un nœud plat. Le 18 juillet 1969, à bord d’Apollo 11, il avait salué les scouts américains qui organisaient alors un jamboree national dans la parc national de Farragut, situé dans l’Idaho, un État du nord-ouest du pays. Frère Nicolas Burle, aumônier national des Scouts unitaires de France (SUF), confiait récemment à Aleteia que la loi scoute « nous emmène vers le Ciel ». Pas de doute, les valeureux astronautes ont appliqué ce principe à la lettre.

