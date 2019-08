Pourquoi le Pape est-il habillé en blanc ?

L’habit dominicain du pape Pie V

À part peut-être la reine du Royaume-Uni, personne n’est autant photographié que le chef de l’Église catholique. Et contrairement à la souveraine anglaise, il est toujours habillé de la même façon, permettant de le reconnaître au premier regard. En effet, où qu’il soit, le successeur de Pierre est toujours vêtu de blanc lorsqu’il ne préside pas une cérémonie liturgique.

L’élément le plus distinctif du chef de l’Église catholique est bien sûr sa soutane blanche. Repérable de loin, ce long vêtement est indissociable du souverain pontife. Pourtant, si le blanc est attaché à la papauté depuis plusieurs siècles, la soutane blanche est relativement récente à l’échelle de la papauté. C’est en effet le saint pape Pie V (1566-1572) qui l’a instaurée : dominicain donc déjà vêtu de blanc, il a simplement gardé son habit après son élection. Cette couleur symbolisant le Christ, ses successeurs l’ont conservée jusqu’à nos jours. Y compris François, pourtant jésuite, l’ordre « rival » des Dominicains !

Ce n’est pas parce que les chefs de l’Église catholique ont adopté leur habit que les dominicains y ont renoncé. Toutefois, la règle veut qu’en présence du souverain pontife, ils gardent leur grande cape noire. De même, si dans les pays de mission les prêtres portent souvent une soutane blanche, il leur est demandé d’éviter cette pratique à Rome. Dans la Ville éternelle, il n’y a qu’un homme en blanc.

Des détails réservés à l’actuel souverain pontife

Plus exactement, ils sont désormais deux, puisque Benoît XVI a conservé la soutane blanche malgré sa renonciation en 2013. De même, il porte toujours la calotte blanche, autre élément réservé au successeur de Pierre. Toutefois, il ne porte plus le camail blanc, ce vêtement ouvert qui recouvre les épaules et les avant-bras et qui a tendance à se rabattre sur le visage du pape au moindre coup de vent. Là aussi, il est réservé au pontife lorsqu’il est de couleur blanche.

Autre élément que le pape émérite ne porte plus pour en laisser l’exclusivité à l’évêque de Rome régnant : la ceinture blanche en soie moirée à franges d’or. La tradition voulait que les armoiries du pape figurent sur sa ceinture, juste avant les franges. Mais l’actuel chef de l’Église catholique semble avoir mis de côté cette pratique.

Une croix cachée

Enfin, comme tous les évêques, le primat d’Italie porte une croix pectorale. Contrairement à ses prédécesseurs qui en portaient une en or, l’actuel successeur de Pierre préfère une croix en métal plus simple, représentant le Christ Bon Pasteur. Comme il le racontait en 2014 aux prêtres de Rome, François porte toujours sur lui une autre croix, cependant cachée à la vue de tous. Alors qu’encore en Argentine il priait devant la dépouille d’un confesseur réputé, il a subrepticement pris la croix du chapelet entre ses mains et demandant au mort : « Donne-moi la moitié de ta miséricorde ! »

Après son élection au pontificat, l’Argentin a fait ajouter une petite poche à l’intérieur de sa soutane, pour toujours avoir ce crucifix près de son cœur. « Et lorsqu’il me vient une pensée mauvaise contre quelqu’un, ma main se pose toujours ici. Et je sens la grâce ! », expliquait-il.

