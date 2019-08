Vidéo : l’histoire de la dévotion à Notre Dame du Mont Carmel

Lire aussi : Les sources bibliques de la fête de Notre Dame du Mont Carmel

C’est le Premier Livre des Rois qui raconte l’histoire de Notre Dame du Mont Carmel. Après trois ans de sécheresse, Dieu déclenche la pluie en Israël. Le prophète Elie a été averti de la pluie qui allait tomber grâce à un nuage au-dessus du Mont Carmel. C’est sur ce Mont que se sont installées les premières communautés religieuses.

Sur les tableaux, Notre Dame du Mont Carmel est souvent représentée portant et offrant un scapulaire. Ce scapulaire, elle l’aurait offert à Simon Stock, prieur général de l’Ordre des Carmes, au XIIIe siècle. Ce présent est source de grâces pour tous ceux qui le portent avec ferveur et foi. Saint Jean Paul II rappelait que le scapulaire ne doit pas être confondu avec une « amulette magique ». Les grâces promises s’obtiennent en pratiquant régulièrement les sacrements, en ayant un contact quotidien avec Dieu et en aidant son prochain.