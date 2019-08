Livres : des paraboles adaptées à notre époque en tête des ventes

Notre-Dame de Paris : ô reine de douleur, par Sylvain Tesson, Équateurs, mai 2019

© Équateurs

Résumé : Alors qu’un incendie a ravagé l’édifice le 15 avril 2019, l’auteur rassemble les textes qu’il a consacrés à Notre-Dame, une cathédrale qu’il a toujours fréquentée. Écrivain et alpiniste, il s’est même astreint à gravir ses escaliers en colimaçon comme une rééducation, alors qu’il était en convalescence suite à un grave accident.

Vie et destin de Jésus de Nazareth, par Daniel Marguerat, Seuil, mars 2019

© Seuil

Résumé : Une enquête sur la figure du Jésus historique qui questionne de nombreux aspects de son existence et de sa personnalité, depuis l’identité de son père jusqu’aux circonstances de sa mort. Historien et bibliste, l’auteur explore les diverses facettes de ce juif exceptionnel : guérisseur, poète et maître de sagesse. Sa destinée à travers les trois monothéismes est retracée.

Un moment de vérité, par Véronique Magron, Albin Michel , mars 2019

© Albin Michel

Résumé : Provinciale de l’ordre des dominicaines et théologienne spécialisée dans les questions éthiques, l’auteur décèle dans les structures intellectuelles de l’Église elle-même l’origine des scandales à répétition liés aux agissements pédocriminels de certains de ses membres. Elle souligne que les voies d’une possible guérison de l’institution ecclésiale résident dans ses fondements spirituels.

Quand tu étais sous le figuier, Adrien Candiard, Cerf, mai 2019

© Cerf

Résumé : Une exploration des diverses facettes de la vie chrétienne, qu’il s’agisse de celle de religieux, de familles ou de couples, et de la quête de la spiritualité en toutes circonstances.

Le soir approche et déjà le jour baisse, par le cardinal Robert Sarah, Fayard, mars 2019

© Fayard

Résumé : Ce proche collaborateur du pape François évoque le tournant historique que connaissent les sociétés contemporaines en en dénonçant les travers : crise de la foi et de l’Église, décadence de l’Occident et de ses élites, relativisme moral, mondialisme sans limite, dérives totalitaires et islamistes, etc. Des pistes de réflexion pour un avenir meilleur accompagnent ce diagnostic.

Notre-Dame, par Ken Follet, Robert Laffont, juin 2019

©Robert Laffont

Résumé : Bouleversé par les dégâts causés à la cathédrale Notre-Dame de Paris par l’incendie du 15 avril 2019, l’écrivain a souhaité participer à sa manière à la reconstruction avec ce texte inspiré de son œuvre « Les piliers de la Terre ».

Au festin des paraboles, Alain Patin, Fidélité, juin 2019

© Fidélité

Résumé : Bibliste et prêtre du diocèse de Paris, A. Patin passe en revue une quarantaine de paraboles pour les actualiser en les replaçant dans le contexte actuel. L’ouvrage est né d’un groupe de lecture biblique dans lequel des participants ont lu et travaillé les Évangiles de Marc, de Matthieu et de Luc pour en restituer le message en utilisant une méthode empruntée à la lecture narrative.

Tu m’as consacré d’un parfum de joie, par Anne Lécu, Cerf, avril 2019

© Cerf

Résumé : Une lecture de la Bible à travers les fragrances qu’elle célèbre, de Caïphe qui oint le temple d’huiles odorantes à la fiancée du Cantique enduite de baume en passant par Marie de Magdala porteuse de myrrhe. L’auteure montre que le texte est une ode aux parfums et parle à tous les sens de l’homme, le salut étant une affaire de corps et donc d’incarnation.

Aux racines de la liberté : les paradoxes du christianisme, par Timothy Radcliffe, Cerf, mai 2019

©Cerf

Résumé : Ancien maître de l’ordre dominicain, l’auteur célèbre la liberté. Il dispense des conseils pour se libérer des modes et des diktats et pour vivre en harmonie avec soi-même. Il s’interroge également sur la manière de vivre la foi chrétienne dans la société contemporaine, marquée par la révolution des mœurs, les bouleversements technologiques et la globalisation.

Notre-Dame d'espérance, par Patrick Chauvet, Presses de la Renaissance, mai 2019

Résumé : Ce livre devait s’intituler initialement : Recteur à Notre-Dame de Paris. Dans la nuit de l’incendie, le 15 avril 2019, Mgr Patrick Chauvet écrit un ultime paragraphe et Notre-Dame d’espérance devient tout naturellement le nouveau titre de ce livre à nul autre pareil… Un témoignage précieux et absolument bouleversant de Mgr Chauvet, recteur qui a sa cathédrale chevillée au corps et à l’âme.