Dix plantes remèdes pour l’âme et pour le corps

Sainte Hildegarde (1098-1179) a fait son entrée dans le cercle des docteurs de l’Église en octobre 2012, quatre mois après sa canonisation. Benoît XVI, en lui attribuant ce titre, confirme l’exemplarité de sa vie mais aussi le caractère exceptionnel de ses écrits comme modèle pour tous les catholiques. Mais Hildegarde est aussi passée à la postérité grâce à ses écrits sur la botanique et les vertus médicinale. Selon sainte Hildegarde, il est possible de prévenir les maladies grâce à son alimentation. Elle estime d’ailleurs que la médecine doit considérer la personne dans sa globalité. « Quand le corps et l’âme fonctionnent en parfaite harmonie, ils reçoivent la récompense suprême de la joie et de la santé », explique-t-elle.

Découvrez notre sélection des plantes médicinales recommandées par Hildegarde. Elle les a décrites il y a plus de 900 ans dans Physica, un ouvrage aujourd’hui salué par de nombreux spécialistes.

Pour lancer le diaporama, cliquez sur la première image :