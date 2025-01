Au Mexique, l’Église prend part au désarmement du pays

Le Mexique a officiellement lancé le 10 janvier 2025 sa campagne de lutte contre la prolifération des armes à feu sur le parvis de la basilique Notre-Dame-de-Guadalupe de Mexico. Un lieu qui ne doit rien au hasard, l’Église prenant une part active dans ce programme en mettant à disposition des citoyens les parvis des églises afin qu’ils remettent leurs armes aux autorités.

30.000 homicides ont été commis au Mexique en 2024 et sept sur dix ont été provoqués par des armes à feu. Des chiffres alarmants qui ont poussé le gouvernement à lancer le 10 janvier un programme de désarmement intitulé Oui au désarmement, oui à la paix. Lancé sur le parvis de la basilique Notre-Dame-de-Guadalupe, à Mexico, il implique largement l’Église. Les citoyens sont appelés à venir livrer anonymement leurs armes à feu sur les parvis des églises contre de l’argent liquide. Pour mémoire, l’ONG Mexico uni contre la délinquance estime qu’il y a plus de 16 millions d’armes à feu en circulation aux mains des civils au Mexique, soit 13 armes pour 100 habitants.

La Conférence épiscopale mexicaine (CEM) a apporté son soutien au programme dès le mois de décembre, s'engageant à collaborer avec le gouvernement fédéral. "L'Église est prête à collaborer à la recherche de la paix, non seulement en reprenant les armes, mais aussi en travaillant sur des stratégies visant à rétablir la paix sociale", a ainsi expliqué Mgr Efraín Hernández, recteur de la basilique de Guadalupe. "Cela inclut le renforcement des institutions locales et fédérales, la récupération des espaces publics et la guérison des blessures des communautés touchées par la violence."