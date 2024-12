Au Mexique, le narcotrafic tue les prêtres

Quelques mois plus tôt, ce même centre révélait déjà que 4.800 agressions contre des religieux avaient été recensées sur les six dernières années et 26 église profanées chaque semaine. Cette fois-ci, le rapport recense l'ensemble des agressions subies par les prêtres, évêques, laïcs et autres religieux du pays, qui subissent de plein fouet le climat de violence instauré par les cartels, faisant du Mexique l'un des pays les plus dangereux du monde pour le clergé. De 1990 à 2024, ce sont donc 59 prêtres, un cardinal, un diacre, quatre religieux et neufs laïcs qui ont été tués dans l'exercice de leur ministère. Deux prêtres ont également disparu depuis plus de dix ans. Agressions physiques, vols, séquestrations plus ou moins longues, menaces et intimidations... Le clergé est pris à partie quotidiennement.