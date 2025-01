Le pape François a fondé ce 20 janvier un nouveau diocèse en Chine, le diocèse de Lüliang. Il remplace celui de Fenyang. Le nouvel évêque de ce diocèse, Mgr Antoine Ji Weizhong, a été ordonné le même jour.

L’inadéquation des territoires diocésains avec ceux des subdivisions administratives chinoises a pu poser problème dans le passé : en novembre 2022, l’installation d’un évêque dans le "diocèse du Jiangxi" – non reconnu par Rome, mais correspondant à une province chinoise – avait montré certaines limites de l’accord pastoral en place. Le Saint-Siège avait exprimé son regret et son amertume et avait déclaré espérer qu’un tel épisode ne se reproduirait pas.

Ordonné premier évêque de Lüliang ce 20 janvier 2025, Mgr Antoine Ji Weizhong est devenu le douzième évêque installé en vertu de l’Accord provisoire et secret sur la nomination des évêques en Chine, signé par Pékin et le Saint-Siège en 2018, et renouvelé en 2020, 2022 et 2024 (pour quatre ans). Originaire de la région (le Shanxi), il est passé par le séminaire de Pékin (tenu par l’Association patriotique, l’organisme officiel de l’Église en Chine, contrôlé par le Parti communiste et non reconnu par Rome) et a été ordonné prêtre en 2001.