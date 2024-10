L’accord entre le Saint-Siège et la Chine reconduit pour quatre ans ?

L’accord provisoire sur les nominations épiscopales, signé par le Saint-Siège et la République populaire de Chine en septembre 2018 et reconduit en 2020 et 2022 pour deux ans à chaque fois, a été renouvelé cette fois-ci pour une période plus longue de quatre ans, a indiqué le ministère chinois des Affaires étrangères le 22 octobre 2024.

« Lors de consultations amicales, les deux parties ont décidé de prolonger l’accord pour quatre années supplémentaires », a déclaré Lin Jian, porte-parole de la diplomatie chinoise, lors d’un point presse devant les médias internationaux basés à Pékin. Sollicité par I.MEDIA, le Saint-Siège n’a pour le moment pas confirmé cette information. Après un démarrage difficile qui avait donné lieu à de vives critiques contre cet accord dont la teneur demeure secrète, plusieurs nominations récentes ont semblé montrer une amélioration des contacts entre Rome et Pékin.