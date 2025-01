François Bayrou, l’illisible laïcité

Quand tout va mal, plus personne ne parle de séparation. Un exemple ? Le 19 mai 1940, au seuil du désastre, le gouvernement Raynaud court comme un seul homme à Notre-Dame de Paris. Le clergé parisien les attend. Le franc-maçon Chautemps est là, et aussi Albert Sarraut, dont le journal était à l’index. Et encore Daladier et Marin. Bref, tout ce que la IIIe République compte de positiviste à barbichette et chapeau haut de forme, tous les anticléricaux officiels accourent au pied de Notre Dame à l’Enfant. Et que font-ils ? Ils prient : "Dieu de clémence, Ô Dieu vainqueur, Sauvez la France au nom du Sacré Cœur". Mgr Beaussart, vicaire capitulaire de Notre-Dame, lance : "Nous sommes assemblés pour remettre la France entre les mains du Christ. Notre Dame, gardez à la France la foi de son baptême." Et les ministres radicaux reprennent après lui. "Notre Dame, nous avons confiance en vous !" Pour finir, le grand orgue interprète la Marseillaise. Ce n’est pas du roman. Cet épisode refoulé par les historiens est largement décrit dans la presse de l’époque dans le quotidien Le Petit Parisien du 20 mai, par exemple.