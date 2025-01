Le Caire, miroir des christianismes orientaux

Les lieux de cultes sont toujours surveillés par la police : on n’y entre qu’en montrant son passeport, comme pour les cimetières. Une présence policière qui se renforce depuis quelques mois, par crainte d’émeutes dans un pays traversé par une lourde crise économique. L’inflation ne cesse de croître, les prix alimentaires sont de plus en plus élevés et les travaux pharaoniques du gouvernement, comme le nouveau musée égyptien, pour magnifiques qu’ils soient, apparaissent très éloignés des préoccupations de la population. Les chrétiens le savent : en cas de crise grave, ils seront en première ligne, subissant à la fois les maux de tous les Égyptiens et le retour éventuel des "Frères". Au Caire, la situation en Syrie fait craindre le pire : une extension de l’islamisme à un monde arabe qui vit toujours sur un chaudron.