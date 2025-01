La famille a dû fuir son appartement en urgence en apercevant les flammes sur les collines. Après avoir pris l’essentiel, et surtout leurs deux Bible, le couple s'est réfugié avec leurs enfants chez la mère de Claudia. "Nous avons dit à nos enfants que nous ne savions pas si nous aurions une maison ou non, mais que Dieu était le seul à savoir ce qui allait se passer", explique Claudia. Le couple n’a pas non plus perdu son optimisme face à la perte d’emploi de Raul. Les locaux de l’entreprise pour laquelle il travaillait ont également été détruits par les incendies à Altadena. Une cagnotte en ligne a été lancée pour leur venir en aide.