Quelle suite pour le projet de loi sur la fin de vie ? "Le Parlement a des prérogatives qui doivent être respectées. Je pense en particulier à son pouvoir d’initiative qu’il ne manquera pas d’exercer sur des sujets importants dans notre société, comme la fin de vie", a sobrement déclaré le Premier ministre François Bayrou ce 14 janvier dans son discours de politique générale ne s’engageant sur aucune date. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, s'est dit dans la foulée "extrêmement déçue" par l'absence d'engagement de François Bayrou sur la reprise du débat parlementaire sur la fin de vie, reconnaissant que les débats ne reprendraient pas le 3 février comme s’y était engagé Michel Barnier avant qu’il ne soit censuré et comme elle l'avait demandé mardi. La fin de vie figurait en effet à l'ordre du jour des débats de l'Assemblée les semaines des 3 et 10 février avant que le gouvernement Barnier ne soit censuré. "J'étais, comme beaucoup, extrêmement déçue. J'attends des engagements et je ne les ai pas vus. Pour moi, c'est extrêmement important et on ne peut pas comme ça passer ce débat à la trappe", a-t-elle déclaré au micro de RTL.