Engagé dans un tour du monde depuis juillet 2023, ce bateau école de la marine italienne parcourt les mers comme ambassadeur de l’Unesco et de l’Unicef afin de sensibiliser le grand public à la protection environnementale et porter les valeurs de l’histoire et de la culture italienne. Considéré comme l’un des plus beaux navires du monde, est un symbole de majesté, de voyage et d’histoire. Construit à Gênes en 1930, cet incroyable navire de 100 mètres de long, avec ses trois mâts et ses 27 voiles, couvrant une surface de plus de 2 500 mètres carrés, va donc se transformer en un lieu où les marins pourront recevoir les bienfaits spirituels du Jubilé, mais aussi une indulgence sous certaines conditions.