Se rappeler que l’amour est un don qui ne s’éteint jamais. Alors que la Californie est en proie aux flammes depuis le 7 janvier dernier, Anthony Hopkins, dont la maison a été emportée par les incendies, a publié le 11 janvier un beau message d’espérance sur son compte Instagram. L’acteur américain de 87 ans a tenu à rappeler que la chose la plus importante qui ne se perd pas et qui ne peut être détruite par les flammes est "l’amour que l’on donne". Loin de nier les effets dévastateurs des incendies, Anthony Hopkins a voulu se montrer proche de toutes les personnes en souffrance dont il se sent profondément uni.