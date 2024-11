Le budget du film est estimé à 70 millions de dollars, un montant conséquent qui augure une production de qualité. Tout en cherchant à toucher un public large, les producteurs ont assuré vouloir respecter le plus possible les évangiles. Selon le Rio Times, le grand quotidien anglophone du Brésil, le scénario a ainsi fait l'objet de plus de 70 versions pour trouver un équilibre entre l'attrait cinématographique et la fidélité aux écritures. D. J. Caruso, lui-même catholique pratiquant, a par ailleurs consulté l'évêque auxiliaire de Los Angeles David G. O'Connell, mort tragiquement en février 2023, pour obtenir des conseils en la matière. "Nous avons rendu l'expérience cinématographique palpitante et captivante. Tout cela a été fait avec beaucoup de soin, en préservant la révérence accordée à Marie", assure-t-il ainsi dans un entretien accordé au journal Weekly Entertainment, expliquant avoir choisi une approche nouvelle des personnages de Marie et Joseph, "à la fois jeunes et attachants", et "ancrés dans leur humanité et leur foi." Il ne reste plus qu'à attendre le 6 décembre pour avoir le verdict.