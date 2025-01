Les enfants, “plus grande réserve d’espoir et d’amour” du monde

Pourtant, s'est inquiété le Pape, "partout dans le monde, il y a des enfants exploités par une économie qui ne respecte pas la vie". Devant de nombreux fidèles et pèlerins rassemblés dans la salle Paul VI, il a dénoncé les souffrances et abus dont sont victimes les enfants, notamment le "fléau" du travail infantile qui "brûle notre plus grande réserve d’espoir et d’amour".