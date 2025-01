Notre-Dame de Fourvière est-elle vraiment en danger ?

Tout a commencé par un diagnostic général des parties hautes de la basilique Notre-Dame de Fourvière, mené par un architecte et des bureaux d'études entre novembre 2023 et juillet 2024. "À la lecture de ce bilan sanitaire, nous avons été surpris de la gravité du constat", confie à Aleteia Antoine Requin, responsable des travaux pour la Fondation Fourvière. "Grâce à des drones, les équipes ont pu accéder à des lieux qu’on ne voyait pas et découvrir les infiltrations d’eau, notamment sur les terrasses des tours ainsi que, plus embêtant encore, des mouvements structurels, notamment au niveau des créneaux que nous appelons ici couronnement, avec d’importants risques de chutes de pierres". L'architecte et ses équipes ont ainsi priorisé dix grands travaux à réaliser dans les années à venir, avec dans le trio de tête, les tours à rénover d’urgence. "Bien sûr, elles ne vont pas s’écrouler demain", tempère Antoine Requin, ingénieur de formation, "mais tout de même, il faut agir rapidement, notamment pour sécuriser le lieu, car des pierres menacent de tomber sur le parvis, et aussi pour éviter que les travaux à réaliser ne deviennent de plus en plus chers".