Et la dernière ? Il s’agit de la porte sainte de la basilique de Saint-Paul-hors-les-murs, qui abrite le tombeau de l’apôtre saint Paul. Elle sera ouverte par le cardinal James Michael Harvey, archiprêtre de la basilique, ce dimanche 5 janvier. Plus que quelques jours d’attente pour les fidèles avant de pouvoir franchir les portes saintes de l’année jubilaire. Les premières ont déjà été franchies par plusieurs milliers de fidèles venus du monde entier, évêques, cardinaux, laïcs, et religieux.