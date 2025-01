Si vous passez par Timadeuc, comme je vous le souhaite, durant cette année 2025, arrêtez-vous y. Faites-vous indiquer le chemin qui mène au canal de Nantes à Brest. Vous y trouverez le monument en forme de croix érigé en souvenir de l'action résistante du moine Gwénaël et de ses frères. Le 3 janvier, cela fera exactement 80 ans qu'il est "mort pour la France", et entré pour toujours dans la Vie et dans la Paix. Pour ce glorieux sacrifice, merci ! Pour ce témoignage courageux merci ! Pour cette foi chevillée au corps et habitée par l'amour du persécuté et le pardon au persécuteur, merci ! Pour le souvenir de cette sublime résistance spirituelle perpétué sous le ciel breton par la communauté actuelle des moines de Timadeuc, merci ! Le prêtre et écrivain italien don Luigi Maria Epicoco écrit : "La gratitude est la splendeur du Verbe qui a vaincu les ténèbres du monde et de notre cœur. Le diable craint la gratitude, car il voudrait toujours que nous vivions dans la culpabilité et le regret. Ne lui donnons pas raison." Au plus fort des tempêtes et des abîmes qui pourraient se présenter à nous, puisse la gratitude demeurer le levain de notre style de vie et de notre courage en 2025 !