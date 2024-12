Le pontife de bientôt 88 ans insiste en particulier sur la "crise de la dette" des pays les plus défavorisés, victimes d’une "logique d’exploitation". La dette extérieure, analyse-t-il, "est devenue un instrument de contrôle par lequel certains gouvernements et institutions financières privées des pays les plus riches n’hésitent pas à exploiter, sans discernement, les ressources humaines et naturelles des pays les plus pauvres, afin de satisfaire les besoins de leurs propres marchés".