Quand le pape François pleure les enfants qui ne sont jamais nés

Inauguré en 2012 dans la Ville éternelle, le Jardin des Anges est une pelouse de 600 mètres carrés où s’alignent des petites stèles blanches couvertes de fleurs, de peluches et de jouets. Les sépultures de ces enfants qui n’ont jamais vu le jour sont gardées par deux statues de marbre représentant deux anges, symbolisant l'innocence et la pureté. En novembre 2018, le pape François y avait déjà fait halte. Parcourant la petite allée, il avait alors pris le temps de lire les noms des enfants disparus, leur unique date de naissance et de mort, et déposé devant ces tombes des bouquets de roses blanches. Il avait également rencontré quelques parents endeuillés, auxquels il avait manifesté sa proximité. Sa visite ce samedi 2 novembre résonne particulièrement avec l’intention de prière que le pape François a choisie pour ce mois de novembre : il invite en effet les fidèles à intercéder pour "tous les parents qui pleurent la mort d’un fils ou d’une fille".