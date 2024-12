C’est un chiffre qui frappe et qui est donné par l'évêque d’Assise (Italie), Mgr Domenico Sorrentino, dans son nouveau livre Carlo Acutis sur les traces de Francesco et Chiara d'Assise : des originaux, pas des photocopies. Il relate ainsi que près de 900.000 personnes sont déjà venues se recueillir en 2024 devant le corps du jeune milanais, exposé à Assise. Un chiffre d'autant plus impressionnant qu’il ne va faire sans doute que croître, avec sa canonisation le 27 avril 2025 à Rome. Pour prendre la mesure de ce chiffre, on peut rappeler que 7 millions de pèlerins se rendent chaque année dans les Pouilles, au sanctuaire de Padre Pio, 3,5 millions à Lourdes ou encore 800.000 à Lisieux.