Le pontife a également apporté des précisions concernant la canonisation de Pier Giorgio Frassati car le décret reconnaissant le second miracle du bienheureux, étape nécessaire à la canonisation, n’a pas encore été publié. François a expliqué qu’il avait anticipé cette annonce après avoir été informé par le dicastère pour les Causes des saints que la cause allait se conclure "positivement". Il a également assuré qu’il obtiendrait prochainement l’accord des cardinaux, dernière étape indispensable avant que le jeune Italien puisse être officiellement reconnu saint.