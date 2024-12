Le métro, la grand-mère et le petit garçon

Les quais de la prochaine station pointent au loin. Il dit : "Nous arrivons !" La rame s’arrête. Il crie "Ouverture des portes !" et les passagers montent et descendent.

La dame est enchantée. Elle me dit : "C’est merveilleux, vous ne trouvez pas, ces nouveaux métros ?" Puis elle décroche son téléphone : "Allo ? Oui, où dois-je descendre déjà ? Gare de l’Est ? Et ensuite, je prends l’escalator ? Non ? Tu me retrouves sur le quai ? Mais c’est épatant ! Je t’embrasse fort."