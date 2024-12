Le pape François a observé que, dans l’Évangile, la Vierge Marie donne l’exemple en écoutant avant de reprocher ou juger, bien qu’elle et Joseph ne comprennent pas leur fils. "Écouter, c’est donner de l’importance à l’autre, reconnaître son droit d’exister et de penser par lui-même", a-t-il affirmé. Puis est sorti de son texte : "Parents, écoutez vos enfants, ils en ont besoin !" François a mis en avant l’importance des repas en famille, qualifiés de "moments privilégiés de dialogue et d’écoute", qui peuvent "résoudre bien des problèmes, et surtout unir les générations". Il a mis en garde contre la tentation de se replier sur soi-même à table, "la tête dans votre smartphone", et a demandé à la Vierge Marie d’accorder le don de l’écoute aux familles.