[HOMÉLIE] Voici comment une famille est sainte

Jésus fugue ? Après trois jours de recherche, où peut-être ils l’ont cru mort, on le retrouve vivant. Une mort et une résurrection qui en annoncent d’autres. Et dans les deux cas, l’attente, douloureuse, pour Marie qui a vécu les deux événements. D’une certaine manière, les parents d’un enfant sont toujours entre une mort et une résurrection, toujours dans l’angoisse. Où Joseph et Marie retrouvent-ils finalement Jésus ? "Dans le Temple, assis au milieu des docteurs de la Loi ; il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l’entendaient s’extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses" (Lc 2, 46-47).