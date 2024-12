Comment augmenter sa joie spirituelle dans les moments difficiles

La joie chrétienne est, en substance, la participation spirituelle à la joie insondable, divine et humaine, qui est dans le cœur de Jésus-Christ glorifié […] Cette joie découle d’une communion entre Dieu et l’humanité, et elle tend vers une communion toujours plus universelle. Cette joie ne peut en aucun cas inciter à l’égoïsme. Au contraire, elle ouvre le cœur aux autres, tout en éveillant le désir profond du bonheur éternel.