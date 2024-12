L’hommage du Pape aux martyrs qui prient pour la rédemption de leurs assassins

Le Pape a ainsi posé trois questions : "Est-ce que je ressens le désir que tous connaissent Dieu et soient sauvés ? Est-ce que je veux aussi le bien de ceux qui me font souffrir ? Est-ce que je m'intéresse et je prie pour tant de frères et sœurs persécutés à cause de la foi ?". Il a invoqué l’intercession de "Marie, Reine des Martyrs" pour aider les chrétiens d’aujourd’hui "à être des témoins courageux de l'Évangile pour le salut du monde".