Où a vraiment eu lieu le martyr de saint Étienne ?

Cette double vénération de saint Étienne est éloquente sur les rapports entre la foi et la science, l’archéologie en l’occurrence. Cela pourrait paraître absurde de continuer à prier à un endroit dont on sait qu’il n’est pas vrai. Mais la foi et l’archéologie ne se situent pas sur le même plan, et si la seconde peut appuyer la première, elle ne lui est pas réductible. "L’archéologie ne sera jamais une preuve, parce que la foi reste un don de Dieu, une grâce", explique le père Dominique-Marie, dominicain et archéologue. "Ces sanctuaires n’obligent personne, dans aucun sens."