Mais avec le développement de Paris au Moyen Âge et l'affirmation de l'Église, un projet de construction plus ambitieux a vu le jour. Au XIIe siècle, l'évêque Maurice de Sully décida d'édifier une cathédrale plus vaste et plus imposante pour répondre aux besoins d'une population croissante et témoigner de la gloire de Dieu dans un style architectural nouveau : le gothique. Ce projet nécessita la démolition de la basilique Saint-Étienne, dont certains vestiges furent intégrés dans les fondations de la nouvelle cathédrale.