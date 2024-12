D’ailleurs, au retour, au cours d’un transit en gare de Munich, Nay et son groupe étaient attendus par des scouts allemands qui s’apprêtaient à la partager à leur tour. "Et à la gare d’Angers, des unités de Sarthe et de Mayenne étaient là pour récupérer la lumière", complète la jeune fille, très touchée par ce week-end : "Là-bas, on ne parlait pas tous la même langue… Mais on se comprenait, car on partage le même langage de paix", assure cette élève de seconde avec douceur et détermination.