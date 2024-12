“Entrez dans l’espérance”, exhorte le Pape lors de la bénédiction Urbi et Orbi

"Que les armes se taisent dans l’Ukraine martyrisée", a demandé le Pape, invitant les parties prenantes de cette guerre à avoir "l’audace d’ouvrir la porte à la négociation et aux gestes de dialogue et de rencontre, pour parvenir à une paix juste et durable". "Les yeux fixés sur le berceau de Bethléem, ma pensée va aux communautés chrétiennes en Israël et en Palestine, en particulier à Gaza, où la situation humanitaire est désastreuse", a déclaré le Pape, qui s’est exprimé à de nombreuses reprises sur ce sujet au cours de l’année. Il a redit souhaiter "que cesse le feu, que les otages soient libérés et que la population épuisée par la faim et la guerre soit aidée".