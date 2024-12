Dans le tumulte de nos journées bien remplies, il est facile d’oublier de prêter attention à celles et ceux qui nous entourent. Pourtant, lever les yeux permet déjà d’entrer en relation en étant attentif aux autres et remarquer, le cas échéant, le ventre arrondi d’une jeune femme… et de lui laisser sa place, que l’on soit dans les transports en commun ou dans une salle d’attente ! "J’aime – j’aimais bien, parce que maintenant je ne peux plus le faire – quand je prenais le bus, dans un autre diocèse, quand une future maman montait dans le bus, je lui offrais immédiatement ma place : c’est un geste d’espérance et de respect !", a raconté le pape François ce 22 décembre peu avant l’Angélus alors qu’il méditait sur l’évangile de la Visitation.