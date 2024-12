Souffrant d’un rhume ces jours-ci et pour se préserver du froid, le pape François a récité l'Angélus depuis la chapelle de la Maison Sainte-Marthe et non pas comme d'habitude place Saint-Pierre. "Je suis désolé de ne pas être avec vous sur la place", a-t-il déclaré en préambule devant les caméras aux fidèles rassemblée sur la place ce 22 décembre. "Mais je me remets et il faut prendre des précautions", a-t-il ajouté.