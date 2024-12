[HOMÉLIE] La Visitation, tressaillement en nous de la Parole

Cette année, j’ai rencontré plusieurs femmes enceintes, heureuses de leur grossesse, fières de voir leur ventre s’arrondir, joyeuses de sentir la vie grandir en elles-mêmes. Plusieurs d’entre elles m’ont aussi raconté qu’elles sentaient leur bébé bouger : "Il bouge ! Il se retourne ! Il tape de ses petits poings contre la paroi de mon ventre." Et parfois, le papa embraye : "Oui, oui, c’est vrai, alors que j’avais la main posée sur le ventre de ma femme, j’ai senti un mouvement, je crois que c’était son pied !" Cette semaine, j’entendais même une maman m’expliquer que son bébé, qui devait s’appeler Mathilde, avait le hoquet, et que, comme pour Élisabeth, ça tressaillait beaucoup ! J’écoute toujours ce type de discours avec émotion, avec plaisir même, et je songe souvent à la Visitation. Il y a toutefois une différence qualitative, car Élisabeth, sentant son enfant tressaillir en son sein, ne s’est pas dit qu’elle a senti sa petite menotte ou son petit peton, ou que son enfant avait le hoquet, mais elle a su que son bébé avait reconnu que son petit cousin était le Sauveur. La Visitation est plus que l’épisode gentil d’une rencontre entre deux cousines, ou entre deux futures mamans. Cette rencontre concerne la Parole de Dieu sous deux aspects. Que signifie vraiment le tressaillement de Jean ? Et qu’implique-t-il pour nous ?