[RECETTE] Nos idées d’apéritifs festifs pour Noël

200 g de roquefort - 150 g de St-Môret - 2 cuillères à soupe de crème épaisse - 4 figues moelleuses - 40 g de raisins secs blonds - 4 cuillères à soupe de porto - 8 brins de ciboulette - 50 g de cerneaux de noix - Poivre.



Faire gonfler les raisins dans un bol avec le porto.

Mettre le roquefort, le St-Môret et la crème dans un saladier, donner quelques tours de moulin à poivre. Travailler la préparation à la fourchette jusqu’à ce qu’elle soit homogène.

Incorporer les raisins, les noix concassées (garder 4 cerneaux pour le décor), la ciboulette et les figues, et travailler encore un peu le mélange.

Tasser dans une terrine et faire refroidir au moins 12 heures au réfrigérateur.

Décorer la terrine avec les cerneaux et la servir avec des tranches de pain de campagne.