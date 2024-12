L’urgence de proclamer la Bonne Nouvelle

L’Evangile, si on croit toujours qu’il est une bombe à retardement au long des siècles, s’est toujours transmis par la parole et le témoignage. Proclamer n’est pas faire de longs prêches, mais faire preuve d’audace à parler de notre foi. La finalité est l’annonce d’un événement capital dans mon histoire personnelle, un moment de salut qui est une personne, Jésus-Christ mort et ressuscité pour moi. C’est ce que l’on appelle le kérygme, résumé de la foi ramenée à son essentiel, proclamée à nouveau dans une Pentecôte contemporaine. Si l’enseignement et la prédication sont nécessaires de la part de ceux qui en ont la charge, il revient à chacun de témoigner de ce qu’est sa foi et son espérance. Comme le disait la petite Bernadette, à peine catéchisée, nous ne sommes pas chargés de faire croire (l’Esprit-Saint s’en charge) mais d’annoncer (il a besoin de nous pour cela). De plus, notre propre foi s’éteint quand elle n’est pas transmise, comme le grain de blé pourrit dans son silo s’il n’est pas semé. Voilà pourquoi il faut annoncer « à temps et à contretemps » (2 Tim 4, 2).