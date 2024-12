La recherche de l’harmonie dans la représentation du sacré

Comment croire en l’authenticité d’un art qui, travaillant pour l’Église — point pour la gloire des hommes mais pour la gloire de Dieu — ne tâche pas de s’élever à une certaine hauteur spirituelle en effaçant les contradictions et les confusions présentes dans nos cœurs blessés par le péché ? Un art qui entretient le désordre et qui se complaît dans les ténèbres, ou simplement la médiocrité de l’ambition et de la gloriole humaines, n’est qu’imposture. Dans un sanctuaire, l’artiste doit plier le genou et non point redresser orgueilleusement son chef en prétendant qu’il va donner une leçon, qu’il va imprimer de son génie un lieu sacré qui le dépasse. Il est possible de rêver à un art sacré contemporain qui serait la représentation de l’apaisement et de la béatitude et non point l’expression des provocations et des sentiments des artistes en mal de reconnaissance. Les grands écrivains catholiques des XIXe et XXe siècles ont justement combattu la mièvrerie du sulpicien et le sacrilège du contemporain se prenant pour référence. Même si tel ou tel artiste de cette période fut habité par un génie créateur, la plupart d’entre eux se sont précipités vers l’abîme en ce qui regarde l’expression du sacré, ou bien ont entretenu — guidés par des intérêts financiers et par la vanité — la médiocrité, l’ambiguïté et le frelaté.