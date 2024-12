Des questions légitimes qui appellent une réponse simple : le rituel de bénédiction lui-même prévoit qu’ "à chaque invitation, l’organiste répond par une improvisation". Suivant les demandes de Mgr Ulrich, Olivier Latry, Vincent Dubois, Thibault Fajoles et Thierry Escaich ont ainsi tâché d’entonner "la louange de Dieu, notre Créateur et Père", de chanter "l’Esprit-saint qui anime nos vies du souffle de Dieu" ou encore de proclamer "gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit".