Déraciner la France, vaste programme !

Chaque fin d’année, le lobby laïque se déchaîne et s’attaque aux crèches dans l’espace public. Pour changer, ces soi-disant libres penseurs ont choisi désormais de taper sur les calendriers de l’Avent. Cela ne va pas réjouir Sephora, Clarins ou Yves Rocher tant les marques se sont emparées de cette aubaine marketing. Mais comme ils sont petits bras ! Ils devraient demander beaucoup plus, par exemple que l’on débaptise les villes : Saint-Lô, Saint-Étienne, Saint-Brieuc, Saint-Denis ou Saint-Nazaire et plus de vacances à Saint-Tropez ou Saint-Malo. Tant qu’on y est, supprimons aussi le pied de cochon de Sainte-Menehould, la noix de Saint-Jacques, les aumônières, le Saint-Pierre et la tête-de-moine, le Jésus de Lyon, et les cheveux-d’anges, abolissons les fromages de Saint-Nectaire, Pouligny-Saint-Pierre, Sainte-Maure, Marcellin, Chaussée-aux-Moines, Port-Salut et condamnons les noms inventés comme Saint-Agur qui n’est qu’un saint de supermarché. Plus de dessert avec des religieuses, madeleines, mendiants, Saint-Honoré, et galettes Saint-Michel et buvons du gros rouge et non le Saint-Émilion, Saint-Estèphe, Saint-Julien, Saint-Joseph, Saint-Pourçain, Saint-Veran, Saint-Chignan et Saint-Amour.