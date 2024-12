Le calendrier de l’Avent, nouvelle cible de l’école publique ?

Face à un tel raisonnement, les réactions n'ont pas tardé à pleuvoir. "L'Éducation nationale n'a-t-elle pas d'autres priorités que de s'attaquer aux calendriers de l'Avent et à nos traditions ?" s'est emporté Xavier Bertrand, président du conseil régional des Hauts-de-France. Devant la polémique, "rétropédalage" du ministère de l’Éducation nationale qui assure dès mardi 2 décembre que le calendrier de l'Avent est bien compatible "avec les principes de laïcité"... mais à condition qu’il ne véhicule "aucun contenu religieux". Plus tôt, une source proche du dossier avait confié à l'AFP que ce courrier était en réalité une "initiative individuelle et isolée d’un inspecteur de circonscription de l’Aisne, qui n’avait été validée ni par le rectorat ni par une autre instance".